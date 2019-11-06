ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ИЗБРАЛИ РУКОВОДСТВО АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ

16:08 06.11.2019 На прошедшем 5 ноября 2019 года учредительном собрании Аудиторской палаты Беларуси избраны 7 членов правления и 5 членов контрольно-ревизионной комиссии организации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, также был принят устав Аудиторской палаты, выбраны члены правления и контрольно-ревизионной комиссии. Большинством голосов участников собрания в состав правления Аудиторской палаты включены: Ольга Шельманова (аудитор – ИП); Ирина Верещагина (ООО «КПМГ»); Ольга Степанеева (ИУП «Делойт и Туш»); Денис Костян (ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия»); Елена Матус (аудитор - ИП); Рената Кирслите (ООО «ФБК-Бел») и Алексей Евдокимович (ООО «РСМ Бел Аудит»). Членами контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской палаты стали: Сергей Корсун (аудитор – ИП); Наталья Мазовка (ООО «Юрисаудит»); Марина Перелыгина (ООО «АудитБизнесКонсалт»); Светлана Фесина (аудитор – ИП) и Ольга Ярмакович (ООО «Эрнст энд Янг»). «Создание первой саморегулируемой аудиторской организации Беларуси – Аудиторской палаты Республики Беларусь - является серьезным шагом вперед для всего аудиторского сообщества, переходом на новую ступень развития аудита в стране, обусловленным историей и полученным опытом», - отметили в Минфине.