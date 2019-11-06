Открыто движение по подъездной автомобильной дороге республиканского значения от автодороги Р-15 Кричев — Орша — Лепель до автодороги Р-76 Орша — Шклов — Могилев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, она свяжет республиканские автомобильные дороги со строящимся логистическим комплексом «Бремино-Орша», а также непосредственно повлияет на дальнейшее экономическое развитие Оршанского региона и страны в целом.

Дорога построена по параметрам II категории с цементобетонным покрытием и нагрузкой на одиночную ось 11,5 тонны. Ее протяженность — 12,111 км.

На объекте выполнены работы по строительству трех мостов через реку Адров длиной 99,85 м, Холостовка длиной 40,2 м, Ключникова длиной 36,8 м и путепровода через железную дорогу длиной 81,95 м.

Сметная стоимость строительства составляет 48,2 млн рублей.

Строительство дороги республиканского значения от автомобильной дороги Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автомобильной дороги Р-76 Орша – Шклов – Могилев велось в соответствии с указом от 21 июля 2015 года № 334 «О создании мультимодального промышленно-логистического комплекса».