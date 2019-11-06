ЭКОНОМИКА РБ

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОСТУПИЛО 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ

15:36 06.11.2019 В консолидированный бюджет Брестской области за январь-октябрь 2019 года поступило 1,4 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений организаций государственного сектора экономики - 59,7%, или 847,1 млн рублей. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 32%, или 454,4 млн рублей. Поступления по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам составили 4,7% (65,6 мн рублей) и 3,6% (50,9 млн рублей) соответственно.