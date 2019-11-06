|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОСТУПИЛО 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ
15:36 06.11.2019
В консолидированный бюджет Брестской области за январь-октябрь 2019 года поступило 1,4 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений организаций государственного сектора экономики - 59,7%, или 847,1 млн рублей.
На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 32%, или 454,4 млн рублей.
Поступления по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам составили 4,7% (65,6 мн рублей) и 3,6% (50,9 млн рублей) соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2019
Курсы в банках
на 06.11.2019
Конвертация в банках
на 06.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте