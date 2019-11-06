ЭКОНОМИКА РБ

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ ОБСУЖДАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ

15:24 06.11.2019 6 ноября в Минске проходит конференция "CYBERMED BY-2019: актуальные проблемы кибербезопасности в медицинской отрасли". Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, работа конференции ориентирована на экспертное сообщество организаций здравоохранения, профильных учебных заведений. На конференции обсуждаются актуальные угрозы информационной безопасности в отрасли здравоохранения и способы эффективной борьбы с ними, работа с персональными данными, удаленный мониторинг и защита данных телеметрии здоровья пациента, мировая медицинская практика решения актуальных проблем информационной безопасности. Организаторы мероприятия - ассоциация "Кибер Индустрия", ЗАО "БелИнСофт", ООО "ИнноТехСолюшнс". Международным партнером выступает компания "Лаборатория Касперского".