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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ ОБСУЖДАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
15:24 06.11.2019
6 ноября в Минске проходит конференция "CYBERMED BY-2019: актуальные проблемы кибербезопасности в медицинской отрасли".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, работа конференции ориентирована на экспертное сообщество организаций здравоохранения, профильных учебных заведений.
На конференции обсуждаются актуальные угрозы информационной безопасности в отрасли здравоохранения и способы эффективной борьбы с ними, работа с персональными данными, удаленный мониторинг и защита данных телеметрии здоровья пациента, мировая медицинская практика решения актуальных проблем информационной безопасности.
Организаторы мероприятия - ассоциация "Кибер Индустрия", ЗАО "БелИнСофт", ООО "ИнноТехСолюшнс". Международным партнером выступает компания "Лаборатория Касперского".
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