На всех АЗС «Белоруснефти» с 1 ноября появилось в продаже зимнее дизельное топливо. Летнее дизтопливо сорта С, которое рассчитано на температуру воздуха до минус 5 градусов Цельсия, уступило место зимнему.

Как сообщает портал NEFT.by, с 15 октября белорусские НПЗ – ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» – традиционно перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.

Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов Цельсия 5-го экологического класса на автозаправочных станциях «Белоруснефти» маркируется «ДТ-З-К5».

Заправиться можно и дизельным топливом с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Оно маркируется «ДТ-З-К5 класс 2». И выдерживает морозы до минус 32 градусов Цельсия.

«Напоминаем владельцам авто с дизельным двигателем – необходимо полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом. Специалисты рекомендуют также подготовить к зиме топливные и масляные системы двигателя, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля», – говорится в сообщении.