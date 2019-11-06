В период ноябрьских праздников (7-10 ноября) белорусская таможня будет работать в усиленном режиме в связи с увеличением товаротранспортных потоков, следующих через таможенную границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, накануне ноябрьских выходных в республиканских пунктах таможенного оформления организованы дополнительные рабочие места должностных лиц таможенных органов, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.

В каждой таможне существуют «горячие резервы», сформированные из должностных лиц административных аппаратов, которые в случае необходимости своевременно будут направлены для работы в пункты пропуска.

Проведены необходимые переговоры с контролирующими службами сопредельных государств об оперативном реагировании в случаях возникновения нештатных ситуаций.

В 2019 году объемы товаров, перемещенных через таможенную границу, выросли почти на 900 тыс. тонн, если сравнивать с таким же периодом минувшего года. Всего уже через нашу границу проследовало около 90 млн тонн.

Сегодня не более 10 минут занимает оформление 84% транзитных товаров, а 77% товаров, следующих на импорт, оформляются в течение 2 часов. Эти цифры уже превысили установленные на конец 2019 года Стратегией развития таможенных органов.