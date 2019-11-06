Кондитерская фабрика «Коммунарка» установила полнокомплектную линию для производства шоколадных изделий. На модернизацию потратили порядка 40 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», внедрение предусмотрено в рамках программы импортозамещения. Данная линия является уникальной: аналогов на территории Восточной Европы нет.

Установку оборудования завершили в преддверии сразу двух праздников: 7 ноября и профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Также в этом году бренду «Коммунарка» исполняется 90 лет.

Шоколад кондитерской фабрики «Коммунарка» любят и покупают не только в Беларуси, но и за рубежом. Например, в этом году экспорт в Китай увеличился в 4 раза.