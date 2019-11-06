ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА 638 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ

14:11 06.11.2019 За десять месяцев 2019 года белорусы продали на 638,3 млн долларов больше валюты, чем купили. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 8,087 млрд долларов в эквиваленте, купило – 7,449 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 638,3 млн долларов. Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-октябре продали иностранную валюту на 18,274 млрд долларов в эквиваленте, купили – 17,555 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за десять месяцев продали валюту на 757,5 млн долларов в эквиваленте, купили – 264,4 млн долларов.