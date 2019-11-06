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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НАЧАЛА РАБОТУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MEDINEX В БАКУ
13:37 06.11.2019
Экспозиция под брендом Belarus 6 ноября начала работу на Международной выставке медицинских инноваций Medinex в Баку (Азербайджан). Работа экспозиции продлится до 7 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, белорусские медики впервые примут коллективное участие в выставке Medinex. Продемонстрировать достижения в области медицинских инноваций намерены такие учреждения здравоохранения нашей страны как РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Городской клинический родильный дом №2 Минска, медицинский центр «ЛОДЭ» и другие. Белорусская медицинская академия последипломного образования представит посетителям выставки возможности обучения в докторантуре, аспирантуре и клинической ординатуре для иностранных граждан, а также государственный информационный портал медицинских услуг «Клиники Беларуси».
У посетителей белорусской экспозиции будет возможность ознакомиться с такими высокотехнологичными услугами отечественной медицины как молекулярно-генетическая диагностика, позитронно-эмиссионная томография, стереотаксическая радиохирургия, вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО и др.), а также современным диагностическим оборудованием экспертного класса.
В рамках выставки пройдет форум медицинских инноваций Medinex, программа которого включает участие в научной конференции, мастер-классы.
По итогам работы белорусской экспозиции запланировано подписание ряда договоров о сотрудничестве, программ совместных действий с зарубежными медицинскими учреждениями.
Организатором коллективного стенда нашей страны выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане.
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