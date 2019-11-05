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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
13:19 06.11.2019
С 15 по 29 ноября в Минске пройдет семинар по повышению конкурентоспособности резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Его организатором выступает Академия для международных и должностных лиц Министерства коммерции КНР.
Как сообщает сайт парка, специалисты из Китая поделятся своим опытом с представителями государственных органов и организаций Беларуси, свободных экономических зон и предприятий, чья деятельность связана с развитием инновационных производств.
В этом году мероприятие посвящено широкому спектру тем. Среди них – функционирование зон свободной торговли в Китайской Народной Республике, инновации как инструмент повышения конкурентоспособности резидентов парка, развитие социальной сферы в индустриальном парке, создание промышленных кластеров и многие другие.
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