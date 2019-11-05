Общественные обсуждения проекта плана управления бассейном реки Припять прошли 1 ноября на базе ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Минприроды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, разработка проекта плана осуществлялась специалистами РУП «ЦНИИКИВР» в рамках проекта международной технической помощи «Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства» (проект ВИЕС+).

В обсуждении приняли участие представители Минприроды и его территориальных органов, общественных объединений (Асдема и Багна), РУП «ЦНИИКИВР», филиала «Институт геологии» Государственного предприятия «НПЦ по геологии», ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов», Французского офиса по воде (партнеры проекта ВИЕС+).

Цель разработки планов управления – определить мероприятия по улучшению экологического состояния водных объектов с учетом соблюдения требований водопользования (баланса охраны и использования водных объектов).

Планы управления речными бассейнами разрабатываются для бассейнов рек Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман и Припять.

Планы управления речными бассейнами включают:

результаты идентификации поверхностных и подземных водных объектов;

оценку количественных и качественных показателей состояния водных объектов в пределах речного бассейна;

определение экологических проблем речного бассейна и путей их решения;

схему размещения пунктов мониторинга государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод и предложения по совершенствованию указанной сети наблюдений;

мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей), сроки и ожидаемые показатели их реализации.

Планы управления речными бассейнами разрабатываются на период от 5 до 10 лет.

Планы управления речными бассейнами утверждаются совместным решением областных, Минского городского исполнительных комитетов, на территории которых располагается соответствующий бассейн реки.

В ходе консультаций представлен обзор национального и европейского законодательства в области разработки планов управления речными бассейнами.

Представителями Французского офиса по воде представлена презентация общественных консультаций планов управления в Европейском союзе.

Специалистами РУП «ЦНИИКИВР» и Государственного предприятия «НПЦ по геологии» представлены результаты идентификации поверхностных и подземных водных объектов в бассейне реки Припять, а также основные экологические проблемы в бассейне и предлагаемые мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей), сроки и ожидаемые показатели их реализации.

В ходе обсуждений высказаны рекомендации по дополнению проекта плана картографической информацией по загрязнению бассейна радиоактивным элементом стронцием-90, уточненным перечнем водно-болотных комплексов, информацией по экосистемным услугам. Предложено дополнить проект плана предложениями по оценке влияния Петриковского месторождения калийных и каменной солей на поверхностные и подземные водные объекты. Проект плана размещен на сайте РУП «ЦНИИКИВР».

Замечания и предложения по проекту плана можно представлять в РУП «ЦНИИКИВР» в срок до 1 декабря 2019 г. После доработки проекта плана по поступившим замечаниям он будет представлен на одобрение Припятскому бассейновому совету.