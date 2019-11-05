Белорусский экспорт на треть сформирован за счет высокотехнологичной и наукоемкой продукции, согласно данным Национального статистического комитета.

В республике научными исследованиями и разработками в 2018 году занимались 455 организаций, более 60% – в Минске.

По информации ведомства, структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки, выглядит следующим образом: 63,1% - сектор коммерческих организаций (предпринимательский сектор), 19,8% - государственный сектор, 16,7% - сектор высшего образования, 0,4% - сектор некоммерческих организаций.

В сфере научных исследований и разработок было занято 27,4 тыс. человек (0,6% от общей численности работающих в организациях республики).

Научными исследованиями и разработками в республике в прошлом году занималось 17,8 тыс. исследователей. Возраст каждого четвертого исследователя не превышал 30 лет. Каждый пятый исследователь имел ученую степень.

В 2018 году в числе исследователей ученую степень имели: доктора наук – 626 сотрудников, из них 120 женщин; кандидата наук – 2829 сотрудников, из них 1147 женщин.

В 2018 году подготовка аспирантов в республике осуществлялась в 123 организациях. Численность обучающихся аспирантов составила 5,4 тыс. человек. В общей численности преобладали аспиранты, получающие образование по техническим (20,4%), экономическим (13,3%) и медицинским (12,1%) отраслям науки.

Подготовка докторантов велась в 68 организациях, где обучались 572 человека. Наибольший удельный вес численности докторантов приходился на медицинские (25,2%), технические (13,3%) и исторические (10%) отрасли науки.

В 2018 году внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 739,3 млн рублей (40,8% – бюджетные средства, 29,4% – собственные средства организаций).

Четвертая часть промышленных предприятий Беларуси является инновационно активной. В производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры инновационно активны свыше 73% предприятий отрасли, в фармацевтической промышленности – более 77%, в транспортном машиностроении – более половины.

Расходы на НИОКР в процентном отношении к ВВП в 2018 г. составили 0,61% (в 2015 г. – 0,5%).

Количество исследователей на миллион жителей в 2018 г. составило 1877 человек (в 2015 г. – 1786 человек).

Доля добавленной стоимости продукции среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей в общем объеме добавленной стоимости в 2018 г. составила 40,7% (в 2015 г. – 39,6%).