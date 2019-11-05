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ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ ОРШАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ОТКРЫТ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
11:51 06.11.2019

На базе Оршанского государственного механико-экономического колледжа открыт ресурсный центр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, ресурсный центр оснащен и пополняется современным оборудованием, которое используется в образовательном процессе для проведения лабораторно-практических занятий, учебных и производственных практик с учащимися дневной и заочной форм получения образования.

По словам министра образования Игоря Карпенко, открытие ресурсных центров позволяет эффективно использовать материально-техническую базу, разумно распределять финансовые ресурсы и поддерживать данные центры в актуальном техническом состоянии.

Министр также подчеркнул, что основной задачей ресурсного центра в Орше является подготовка рабочих кадров для промышленного комплекса региона. Здесь созданы лаборатории и мастерские, оснащенные современным учебным оборудованием: «Лаборатория электротехники и основ электроавтоматики», «Лаборатория гидропривода и гидропневмоавтоматики», «Лаборатория материаловедения, технологий и испытания материалов», «Лаборатория технологий машиностроения», «Мастерская фрезерной и токарной обработки материалов».

В лабораториях центра будут проходить обучение как учащиеся Оршанского государственного механико-экономического колледжа, так и других учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку кадров для машиностроительной отрасли.

В настоящее время в республике действуют уже 48 ресурсных центров, причем из них 15 оснащены по последнему слову техники. Примером является Центр производственных технологий «МAZ – Weichai», созданный совместно с китайской компанией на базе филиала «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» в целях обучения новым технологиям учащихся и специалистов сервисных центров стран, в которые поставляются автомобили МАЗ экологического класса Евро-5 и Евро-6, произведенные в Республике Беларусь. Ресурсные центры на базе учреждений образования используются в качестве площадок для профессиональной подготовки учащихся, профориентации школьников, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также для подготовки участников республиканских и международных конкурсных состязаний WorldSkills.
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