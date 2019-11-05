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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ВЫПОЛНИЛИ РАБОТЫ ДЛЯ КОМПАНИИ «ЭНГЕЛЬССПЕЦТРУБМАШ»
11:32 06.11.2019
Белорусские нефтяники выполнили работы для компании «Энгельсспецтрубмаш». Действовать требовалось быстро. Для выполнения «горящих» работ руководство ООО «Энгельсспецтрубмаш» обратилось к ПО «Белоруснефть».
Как сообщает портал NEFT.by, дело в том, что кабельный инжектор россиян был задействован в работах, которые выполнялись на севере Красноярского края, в Ванкоре. И его не успевали вернуть на базу. А ждал следующий заказ – четыре операции по заправке гибкой насосно-компрессорной трубы трехжильным геофизическим кабелем в полимерной оболочке диаметром 10,5 миллиметра.
ООО «Энгельсспецтрубмаш» открылась два года назад в свободной экономической зоне Тульской области. В год производит до 9 тысяч тонн труб различного диаметра и длины. Вплоть до 8 тысяч метров.
Это предприятие является структурным подразделением компании ООО «Фракджет-Волга». Она в последние годы пользуется услугами «Белоруснефти» по заправке геофизическим кабелем гибких насосно-компрессорных труб. «Энгельсспецтрубмаш» считается самым крупным в России производителем колтюбинговых труб.
В прошлом году «Энгельсспецтрубмаш» закупил и ввел в эксплуатацию оборудование, которое позволяет заправлять гибкую трубу геофизическим кабелем – для специальных исследований в скважинах. Такой же комплект используют и белорусские нефтяники.
Итак, предстояло выполнить технически сложные работы быстро и качественно.
Служба внешнего сервиса Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин согласовала договор с заказчиком. Специалисты этого подразделения, БелНИПИнефть и «Промсервиса» все подготовили для работы на российском предприятии. На завод весь необходимый комплект оборудования белорусы доставили спецтехникой Речицкого управления технологического транспорта.
В Тульскую область поехала сборная команда нефтяников: работники «Промсервиса», УПНПиРС, БелНИПИнефть.
На все операции отводилось 16 дней. Успели за семь. Геофизическим кабелем оснастили четыре колтюбинговые трубы диаметром 38,1 миллиметра и длиной 3500, 3800 и 5000 метров. А вместе с этим получили новый опыт, изучили процесс изготовления гибких труб непосредственно на заводе производителя.
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