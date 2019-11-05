Беларусь в 2020 году продолжит политику по ограничению рефинансирования госдолга. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович 5 ноября на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики по обсуждению проекта Закона «О республиканском бюджете на 2020 год».

По его словам, речь идет о том, чтобы "как минимум четверть платежей по госдолгу погашать недолговыми источниками".

В 2020 году на рефинансирование госдолга планируется привлечь Br4,4 млрд, в том числе Br1,4 млрд на внутреннем финансовом рынке, на внешних финрынках - Br3 млрд.

"В качестве инструмента заимствований на внешних финансовых рынках предлагается использовать еврооблигации", - сказал Максим Ермолович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по состоянию на 1 октября долг сектора органов государственного управления сложился на уровне 36% к ВВП, снизившись с начала года на 1,9 процентного пункта.

Госдолг Беларуси на конец 2020 года составит Br54,4 млрд, или 37,8% к ВВП. Министр пояснил, что рост госдолга по сравнению с 2019 годом обусловлен реализацией ряда капиталоемких проектов: строительством БелАЭС, организацией высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, которой занимается Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.