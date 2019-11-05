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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ПОЕЗДА ЗАО «ШТАДЛЕР МИНСК» НАЧНУТ ПЕРЕВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ В МЕТРО В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
10:40 06.11.2019
Новые поезда ЗАО «Штадлер Минск» начнут перевозить пассажиров столичной подземки в I квартале 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минский метрополитен», в январе 2017 года руководство государственного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку десяти поездов метро для города Минска: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных поездов. Разработка и производство нового подвижного состава осуществлялись на белорусском предприятии «Штадлер Минск» в соответствии с новейшими решениями в области железнодорожного машиностроения.
С апреля по сентябрь 2019 года в инфраструктуре Минского метрополитена был проведен комплекс испытаний, задачей которых являлось подтверждение соответствия конструкции нового электропоезда для столичного метро требованиям безопасности.
Комплекс испытаний включал в себя тормозные, динамико-прочностные, тягово-энергетические и санитарно-гигиенические испытания, испытания на электромагнитную совместимость и другие. Проводилась проверка прочностных характеристик несущих конструкций вагона, а именно – кузова и элементов тележек. Также оценивались показатели плавности хода поезда. Испытания проходили в различных условиях загрузки подвижного состава: от минимальной до максимальной. Для имитации загрузки подвижного состава использовались мешки с песком.
Пробег подвижного состава во время испытаний превысил 3000 километров. Испытания проходили на действующих линиях Минского метрополитена. На первых этапах тестовые поездки осуществлялись в ночное время, а впоследствии – и в дневное, в часы с наименьшей интенсивностью движения поездов.
Испытания проводили представители компании ЗАО «Штадлер Минск» с привлечением компетентных испытательных центров и лабораторий в области железнодорожного подвижного состава и метрополитена из Беларуси и России.
До конца 2019 года в адрес Минского метрополитена должны быть поставлены 6 четырехвагонных поездов, а 4 пятивагонных поезда должны быть поставлены в 2020 году. Для первого пятивагонного поезда будет проведен ряд повторных испытаний по некоторым показателям.
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