Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2019 года, по предварительным данным, составили 9193,8 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, за октябрь 2019 года золотовалютные резервы выросли на 362,9 млн долларов США (на 4,1%) после снижения в сентябре 2019 года на 60,1 млн долларов США (на 0,7%).

В октябре 2019 года правительство и Национальный банкБеларуси исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 225 млн долларов США.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.