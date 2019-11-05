Правительство и Национальный банк готовят план системных мер для ускоренного роста экономики Беларуси. Об этом сообщил 5 ноября премьер-министр Сергей Румас во время встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики по обсуждению проекта Закона «О республиканском бюджете на 2020 год».

По его словам, предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользуемых резервов экономического роста.

"Реализация предлагаемых мер запланирована в 2020 году. Преимущественно они носят среднесрочный характер и формируют условия, необходимые для устойчивого, сбалансированного и динамичного роста в предстоящий пятилетний период", - добавил Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Он также заявил, что для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения.

"Глава государства поставил нам задачу к концу следующей пятилетки достичь ВВП в $100 млрд. Я вынужден признать, что сегодня пока правительство плохо работает над выполнением этой задачи", - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что несмотря на все усилия, экономика растет не теми темпами. Премьер-министр считает справедливой критику правительства по этому поводу.

Сергей Румас отметил, что есть разные сценарии, даже с учетом не очень хорошего 2019 года, какими должны быть темпы роста экономики, чтобы выполнить эту задачу.

"Сегодня очевидно, что экономика в нынешнем ее состоянии, традиционная экономика, не способна генерировать такой ВВП. Видимо, нам в следующей пятилетке потребуется большая работа по структурным изменениям, чтобы мы создали новые отрасли экономики, новые производства, которые позволят этого достичь", - считает руководитель правительства.