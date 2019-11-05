ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗОБРЕЛИ В БГУ
17:41 05.11.2019

В БГУ изобретен метод оценки качества дорожного покрытия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, авторами новации выступили сотрудники Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ ведущий научный сотрудник Иван Чернобай, старший научный сотрудник Александр Ходасевич и заведующий лабораторией информационно-измерительных систем Анатолий Романов.

Новый перспективный георадарноакустический метод и аппаратурный комплекс предназначены для экспресс-мониторинга качества покрытий при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Аналогов инновационного предложения в нашей стране и за рубежом нет. В настоящее время в Беларуси качество асфальтобетона определяется путем извлечения фрагментов дорожного покрытия для последующего их анализа в лаборатории, который проводится в течение нескольких дней.

Георадарноакустический метод позволяет бесконтактно оценить дорожное полотно, не повреждая его целостности. Преимущество разработки заключается также в оперативном определении прочности, неоднородности, скрытых нарушениях каждого слоя. Аппаратура состоит из антенного, измерительного блоков и программного обеспечения.

Апробация метода проведена на автомобильных дорогах Беларуси и провинции Хэнань (Китай).

В ближайшее время планируется использовать новую технологию и оборудование во время дорожного строительства и эксплуатации автомагистралей Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2019
валюта курс
EUR 2.2724
USD 2.0413
RUB 3.2265
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2724 -0.0085
USD 2.0413 -0.0002
RUB 3.2265 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2720
USD 2.0380 2.0420
RUB 3.2160 3.2240
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 70.3500 70.8000
USD/RUB 63.3000 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте