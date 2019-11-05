В БГУ изобретен метод оценки качества дорожного покрытия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, авторами новации выступили сотрудники Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ ведущий научный сотрудник Иван Чернобай, старший научный сотрудник Александр Ходасевич и заведующий лабораторией информационно-измерительных систем Анатолий Романов.

Новый перспективный георадарноакустический метод и аппаратурный комплекс предназначены для экспресс-мониторинга качества покрытий при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Аналогов инновационного предложения в нашей стране и за рубежом нет. В настоящее время в Беларуси качество асфальтобетона определяется путем извлечения фрагментов дорожного покрытия для последующего их анализа в лаборатории, который проводится в течение нескольких дней.

Георадарноакустический метод позволяет бесконтактно оценить дорожное полотно, не повреждая его целостности. Преимущество разработки заключается также в оперативном определении прочности, неоднородности, скрытых нарушениях каждого слоя. Аппаратура состоит из антенного, измерительного блоков и программного обеспечения.

Апробация метода проведена на автомобильных дорогах Беларуси и провинции Хэнань (Китай).

В ближайшее время планируется использовать новую технологию и оборудование во время дорожного строительства и эксплуатации автомагистралей Беларуси.