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ЭКОНОМИКА РБ
В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЕНА ГОСНЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ
17:34 05.11.2019
Комитет «Минскоблимущество» в ноябре проводит аукционы по продаже государственного имущества с устано МИНСК, 5 ноября /ЭКОПРЕСС/. влением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, 13 ноября в 11.00 на торги выставляется имущество, находящееся в собственности Слуцкого района.
20 ноября в 11.00 пройдет аукцион по продаже недвижимости, находящейся в собственности Клецкого и Червенского районов.
28 ноября в 11.00 пройдет аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Копыльского района.
Приобретая на аукционе объекты государственной собственности за небольшую цену, покупатель обязан выполнить ряд условий, которые предусмотрены для объектов, выставляемых на торги за базовую величину: осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса; запрет на отчуждение имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
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