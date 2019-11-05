Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию и одежды стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, машину MAN остановили в пункте пропуска «Котловка». Исходя из сведений, представленных водителем российской фирмы-перевозчика, в автомобиле следовал сборный груз: краны, клапаны, насосы, датчики, части оборудования и другое.

Транспорт направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса и дальнейший досмотр, в результате которых установлено, что в грузовом отсеке находится более 4 тыс. единиц различных предметов одежды.

Сведений о таком товаре в представленных документах не было. Вместе с тем таможенники обнаружили еще один комплект документов, спрятанный от таможенного контроля, в которых и значилась данная одежда.

Согласно товароведческой экспертизе, на которую товар направлен в Белорусскую торгово-промышленную палату, стоимость товара составила более 100 тыс. рублей.

По факту недекларирования Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.