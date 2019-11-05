|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗДАНИЕ ДОМА ПЕЧАТИ В МИНСКЕ ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 20 НОЯБРЯ С НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ В 7 МЛН РУБЛЕЙ
16:45 05.11.2019
Комитет «Мингоримущество» проведет 20 ноября аукцион по продаже здания в центре Минска по пр. Независимости, 79 – памятника архитектуры эпохи конструктивизма («Дом печати»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, объект, имеющий статус историко-культурной ценности, будет продаваться по рыночной стоимости и с заключением договора аренды земельного участка. Начальная цена аукциона составит около 7 млн рублей.
Общая площадь 4-этажного здания, которое длительное время не использовалось, – 3558,6 кв. м, площадь земельного участка – 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2019
Курсы в банках
на 05.11.2019
Конвертация в банках
на 05.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте