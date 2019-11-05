Комитет «Мингоримущество» проведет 20 ноября аукцион по продаже здания в центре Минска по пр. Независимости, 79 – памятника архитектуры эпохи конструктивизма («Дом печати»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, объект, имеющий статус историко-культурной ценности, будет продаваться по рыночной стоимости и с заключением договора аренды земельного участка. Начальная цена аукциона составит около 7 млн рублей.

Общая площадь 4-этажного здания, которое длительное время не использовалось, – 3558,6 кв. м, площадь земельного участка – 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое.