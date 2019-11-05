Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

«Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт», – подчеркнул премьер-министр.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий – на 30%, пшеничной муки – в 2 раза, пива – на 19%, воды (включая минеральную и газированную) – на 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в связи с этим глава правительства попросил руководство «Белгоспищепрома» прокомментировать складывающуюся ситуацию и доложить о мерах, которые будут приниматься концерном по ее исправлению.