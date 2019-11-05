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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ОБЕСПОКОЕНЫ РАСТУЩИМ ИМПОРТОМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
15:50 05.11.2019
Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.
«Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт», – подчеркнул премьер-министр.
Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий – на 30%, пшеничной муки – в 2 раза, пива – на 19%, воды (включая минеральную и газированную) – на 6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в связи с этим глава правительства попросил руководство «Белгоспищепрома» прокомментировать складывающуюся ситуацию и доложить о мерах, которые будут приниматься концерном по ее исправлению.
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