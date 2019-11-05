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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ ИЗМЕНЯТ ГРАФИК РАБОТЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
15:37 05.11.2019
Министерство здравоохранения утвердило график работы организаций оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни в ноябре 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, так, больницы будут работать 7 ноября по графику праздничного дня; 8 ноября – рабочего дня; 9 ноября – субботнего дня; 10 ноября – выходного дня; 16 ноября – субботнего дня.
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, медицинской техники, аптеки и другие 7 ноября будут работать по графику праздничного дня; 8 и 9 ноября по графику субботнего дня; 10 ноября – выходного дня; 16 ноября – рабочего дня.
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