ЭКОНОМИКА РБ

ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ ИЗМЕНЯТ ГРАФИК РАБОТЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

15:37 05.11.2019 Министерство здравоохранения утвердило график работы организаций оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни в ноябре 2019 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, так, больницы будут работать 7 ноября по графику праздничного дня; 8 ноября – рабочего дня; 9 ноября – субботнего дня; 10 ноября – выходного дня; 16 ноября – субботнего дня. Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, медицинской техники, аптеки и другие 7 ноября будут работать по графику праздничного дня; 8 и 9 ноября по графику субботнего дня; 10 ноября – выходного дня; 16 ноября – рабочего дня.