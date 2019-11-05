Платежи по государственному долгу в 2020 году оцениваются на уровне 8,7 млрд рублей, в том числе погашение – 6 млрд рублей, обслуживание – 2,7 млрд рублей. Из них платежи в иностранной валюте составят 3,8 млрд долларов США. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы, опубликованных на сайте Министерства финансов.

На погашение государственного долга будут направлены заимствования на внутреннем финансовом рынке за счет выпуска внутренних государственных облигаций – 1,4 млрд рублей (600 млн долл. США) и заимствования на внешних финансовых рынках – 3 млрд рублей (1,4 млрд долл. США).

Кроме того, на погашение госдолга планируется направить поступления от возврата кредитов, предоставленных организациям из средств кредиторов иностранных государств – 0,5 млрд рублей (234 млн долл. США), а также остатки средств республиканского бюджета в размере 1,1 млрд рублей.

Государственный долг на конец 2020 года прогнозируется в размере 54,4 млрд рублей, или 37,8% к ВВП.