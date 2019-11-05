Правительство требует предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

По его словам, с предприятиями, где зарплата была ниже Br400, уже практически разобрались. В стране осталось 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Следующий этап – разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.

«Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему – последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», – сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, еще один вопрос, требующий решения, – устранение ранее накопленного разрыва между темпами роста производительности труда и заработной платы.

«Поставлена персональная задача представителям государства в хозяйственных обществах. Есть положительная динамика в этом вопросе, но на сегодня она явно недостаточна. Недорабатывают как органы владельческого надзора, так и координатор в лице Госкомимущества», – считает глава правительства.

«Хочу еще раз всем напомнить, что от этой задачи правительство не отойдет. Это только первый шаг в решении ключевой проблемы нашей экономики – критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе», – подчеркнул Сергей Румас.