ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРОШЕЛ АУДИТ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ В ЧЕХИЮ

14:25 05.11.2019 В ОАО «Могилевский металлургический завод» 30 октября был успешно пройден аудит поставщика. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, аудит проводился со стороны чешской компании Walbo s.r.o. в рамках действующей системы менеджмента качества ISO 9001-15. Специалисты Walbo s.r.o. высоко оценили соответствие ОАО «ММЗ» всем предъявленным требованиям. Следующим этапом совместной работы ОАО «ММЗ» и Walbo s.r.o. намечено подписание договора на 2020 год, который предусматривает значительное увеличение объемов поставки в адрес чешской компании.