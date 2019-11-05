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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРОШЕЛ АУДИТ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ В ЧЕХИЮ
14:25 05.11.2019
В ОАО «Могилевский металлургический завод» 30 октября был успешно пройден аудит поставщика.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, аудит проводился со стороны чешской компании Walbo s.r.o. в рамках действующей системы менеджмента качества ISO 9001-15.
Специалисты Walbo s.r.o. высоко оценили соответствие ОАО «ММЗ» всем предъявленным требованиям.
Следующим этапом совместной работы ОАО «ММЗ» и Walbo s.r.o. намечено подписание договора на 2020 год, который предусматривает значительное увеличение объемов поставки в адрес чешской компании.
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