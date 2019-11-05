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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 7 НОЯБРЯ НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 5 НОЯБРЯ
14:05 05.11.2019
РУП «Белпочта» опубликовало график выплаты пенсий (пособий) за 7 ноября в отделениях почтовой связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выплата пенсий (пособий) за 7 ноября осуществляется следующим образом:
с 5 ноября — в почтовых отделениях Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей;
6 ноября — в почтовых отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
7 ноября будут функционировать только дежурные почтовые отделения.
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