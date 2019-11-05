Ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

«Что касается итогов января-сентября текущего года, то нельзя сказать, что ситуация в экономике устраивает правительство», – сказал Сергей Румас.

Глава правительства напомнил, что до завершения года остается меньше двух месяцев, времени для задействования резервов, которые по каким-либо причинам не были использованы в этом году, крайне мало.

«Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям. Эти предложения обсудим, но хочу предупредить, что это только первый подход к оценке результатов работы за год», – сказал премьер-министр.

Среди положительных тенденций – в целом в этом году обеспечен рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное – более $520 млн, стабильно работает валютный и депозитный рынок. Чистая продажа валюты населением составила $638 млн, субъектами хозяйствования – $719 млн. Продолжают расти срочные рублевые депозиты населения.

Республиканский бюджет в этом году исполняется, как и планировалось.

«Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на $2 млрд и на 1 ноября составили $9,2 млрд», – отметил премьер-министр.

Реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8%.

Вместе с тем не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП.

«Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За 9 месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема – отсутствие оборотных средств», – обратил внимание Сергей Румас.

Снижение промышленного производства закономерно потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.

«В транспортной сфере с начала года мы уже просели на 2,3 процентного пункта, в оптовой торговле – на 3,4 процентного пункта», – заметил глава правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседании также обсуждалась реализация ключевых инвестпроектов.

Премьер-министр напомнил руководителям госорганов о персональной ответственности не только за своевременное завершение всех важнейших проектов, но и обеспечение их эффективной работы и выход на проектную мощность.

Сергей Румас поручил обозначить в сегодняшних докладах четкие меры по выходу на обещанные параметры, особое внимание уделить вопросам сокращения затрат в подчиненных организациях и мерах по обеспечению роста производительности труда.