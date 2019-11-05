На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершились испытания герметичного ограждения здания реактора (гермооболочки) на плотность и прочность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АСЭ, испытания гермооболочки блока на готовность выдерживать избыточное давление проводились в рамках широкомасштабных предпусковых работ.

В течение восьми суток герметичность оболочки проверялась сначала созданием предварительного разряжения при помощи вытяжной системы вентиляции, а затем и созданием избыточного давления (4,6 кгс/см²) при помощи сверхмощного компрессора. На протяжении всего процесса проводился мониторинг напряженно-деформированного состояния защитной оболочки.

Система герметичного ограждения — локализующая система безопасности, состоящая из внутренней и наружной защитных оболочек. При эксплуатации двойная защитная оболочка исключает выход радиоактивности в окружающую среду и служит физической защитой реакторного отделения от внешних воздействий.

Испытания показали, что система герметичного ограждения реактора первого энергоблока готова к эксплуатации.

По словам вице-президента, директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталия Полянина, сооружение первого энергоблока Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. В ближайшие дни начнется горячая обкатка, а после ее окончания согласно плану подготовки энергоблока к физическому пуску — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.