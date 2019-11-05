ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ЗАВЕРШИЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ГЕРМООБОЛОЧКИ
13:15 05.11.2019

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершились испытания герметичного ограждения здания реактора (гермооболочки) на плотность и прочность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АСЭ, испытания гермооболочки блока на готовность выдерживать избыточное давление проводились в рамках широкомасштабных предпусковых работ.

В течение восьми суток герметичность оболочки проверялась сначала созданием предварительного разряжения при помощи вытяжной системы вентиляции, а затем и созданием избыточного давления (4,6 кгс/см²) при помощи сверхмощного компрессора. На протяжении всего процесса проводился мониторинг напряженно-деформированного состояния защитной оболочки.

Система герметичного ограждения — локализующая система безопасности, состоящая из внутренней и наружной защитных оболочек. При эксплуатации двойная защитная оболочка исключает выход радиоактивности в окружающую среду и служит физической защитой реакторного отделения от внешних воздействий.

Испытания показали, что система герметичного ограждения реактора первого энергоблока готова к эксплуатации.

По словам вице-президента, директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталия Полянина, сооружение первого энергоблока Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. В ближайшие дни начнется горячая обкатка, а после ее окончания согласно плану подготовки энергоблока к физическому пуску — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2019
валюта курс
EUR 2.2809
USD 2.0415
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2724 -0.0085
USD 2.0413 -0.0002
RUB 3.2265 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2720
USD 2.0380 2.0420
RUB 3.2160 3.2240
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 70.3500 70.8000
USD/RUB 63.3000 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте