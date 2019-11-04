В 2020 году сохранятся установленные нормативы отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) в местные бюджеты. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы, опубликованных на сайте Министерства финансов.

Также на уровне не ниже 2019 года, независимо от планируемого поступления собственных доходов, будет сохранен объем дотаций. При этом наряду с другой потребностью в ресурсах в объеме дотаций учитываются выпадающие доходы, обусловленные снижением с 2020 года предельного размера повышающих коэффициентов, устанавливаемых местными Советами депутатов, к ставкам налогов на собственность с 2,5 до 2 раз.

Расчет размера трансферта, передаваемого в республиканский бюджет для последующего предоставления областям в виде дотаций в целях сближения возможностей для развития их территорий, предлагается произвести с учетом необходимости финансирования расходов, связанных с выполнением Минском функций столицы.

При формировании расчетных показателей в консолидированных бюджетах областей на 2020 год по расходам на здравоохранение планируется сохранить практику применения приведенных нормативов бюджетной обеспеченности расходов, учитывающих фактически сложившиеся особенности каждой области и их приближение на 10% к среднему по областям значению из расчета на 1 потребителя услуг. Это позволит повысить эффективность расходов местных бюджетов, обеспечить равный доступ граждан к услугам, предоставляемым организациями здравоохранения, а также будет способствовать принятию органами местного управления и самоуправления решений по оптимизации сети бюджетных организаций и расходов на их функционирование.

Формирование расчетных показателей по расходам местных бюджетов на образование будет осуществляться с учетом применения нормативов расходов на обучение и воспитание 1 обучающегося в учреждениях общего среднего образования, утвержденных постановлением Совета министров №975 от 29.12.2018 «О финансировании государственных учреждений общего среднего образования».

Объем расходов местных бюджетов на сельское хозяйство предполагается распределить между регионами (за исключением субвенций) исходя из следующего подхода: 50% - пропорционально площади сельхозугодий с учетом кадастровой оценки земель; 50% - пропорционально выручке от реализации сельскохозяйственной продукции, скорректированной с учетом наличия неблагоприятных для производства сельскохозяйственной продукции районов в областях.

При этом отдельные целевые расходы по развитию сельского хозяйства регионов будут финансироваться из республиканского бюджета.

Объемы субсидирования жилищно-коммунальных услуг для населения будут определены, исходя из изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2020 году в соответствии с указом №550 от 5 декабря 2013 г. «О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь», нормами которого предусмотрено повышение субсидируемых государством тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения ежегодно с 1 января в размере не более пяти долларов США по типовой двухкомнатной квартире.

Одним из приоритетных направлений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства остаются расходы по модернизации и замене лифтов в жилом фонде, которые в основном объеме будут профинансированы за счет предоставления из республиканского бюджета бюджетных кредитов регионам.

Инвестиционные возможности местных бюджетов в 2020 году сохраняются, что позволит профинансировать строительство социального жилья, жилья в сельской местности, расходы на реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства (тепловых сетей, котлов), строительство инженерно-транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки и другие государственно значимые направления.

В целях обеспечения долговой устойчивости местных бюджетов продолжится практика выделения бюджетных кредитов на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении соответствующих местных бюджетов, исполкомам, имеющим превышение определенного законодательством предельного уровня совокупного долга, на платной основе.

Кроме того, предлагается сохранить ограничение прав местных исполнительных и распорядительных органов по предоставлению гарантий суммами, фактически погашенными заемщиками за счет собственных средств по ранее гарантированным кредитам.

Реализация мер бюджетно-финансовой и налоговой политики в 2020 году будет направлена на повышение качества жизни населения и уровня благосостояния граждан при одновременном сохранении общей макроэкономической и финансовой устойчивости.