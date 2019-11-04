ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ С ДИРЕКТОРОМ ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОЙДЕТ 6 НОЯБРЯ

12:52 05.11.2019 6 ноября состоится прямая телефонная линия с директором государственного предприятия «Столичный транспорт и связь». Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы по работе общественного транспорт в Минске можно c 11:00 до 12:00 по тел. 219-85-14.