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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ С ДИРЕКТОРОМ ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОЙДЕТ 6 НОЯБРЯ
12:52 05.11.2019
6 ноября состоится прямая телефонная линия с директором государственного предприятия «Столичный транспорт и связь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы по работе общественного транспорт в Минске можно c 11:00 до 12:00 по тел. 219-85-14.
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