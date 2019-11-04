В Беларуси ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы.

Согласно документу, в рамках фискальных мер налоговой политики в 2020 году предусматривается индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам, на прогнозную инфляцию – 5%; увеличения ставок акцизов в рамках их гармонизации в ЕАЭС (на крепкие алкогольные напитки – на 6%; на табачные изделия – на 15% на все ценовые группы).

Доходная база бюджета на 2020 год будет рассчитана в условиях нарастания негативного влияния «налогового маневра», реализуемого Россией, а также под влиянием иных факторов, в том числе внешних.

Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2020 год учитывают потери по сравнению с текущим годом доходов от реализации «налогового маневра» в России; отмены ограничения по принятию к вычету «входного» НДС в части импорта потребительских товаров; снижения с 2,5 до 2 раз предельного размера повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам имущественных налогов, устанавливаемых местными Советами депутатов; снижения кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зоны.

Общие потери бюджета по сравнению с текущим годом в результате влияния комплекса факторов оцениваются в сумме 1,9 млрд рублей. Частично, в объеме порядка 340 млн рублей, выпадающие доходы будут компенсированы за счет уже реализованных в текущем году мер бюджетной консолидации.

Доходы консолидированного бюджета в 2020 году в целом прогнозируются в сумме 39,5 млрд рублей (с дополнительными поступлениями от применения повышающих коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога), что выше ожидаемого исполнения 2019 г. на 426,5 млн рублей, или на 1,1%.

В 2020 году в состав республиканского бюджета включаются средства государственных целевых бюджетных фондов в общей сумме 73 млн рублей, в том числе средства республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации и республиканского фонда гражданской авиации, которые ранее являлись внебюджетными.

При этом в 2020 году доходы республиканского бюджета в номинальном выражении к оценке исполнения 2019 года увеличиваются на 64,2 млн рублей, или на 0,3%, а доходы местных бюджетов – на 462,7 млн рублей, или на 3% к оценке исполнения 2019 года. Это обусловлено тем, что в основном потери доходов бюджета приходятся на платежи, зачисляемые в республиканский бюджет.

При этом планируется сохранить налоговую нагрузку на уровне, не превышающем 26% ВВП (без учета отчислений в Фонд социальной защиты населения).

Прогнозы по доходам консолидированного бюджета на 2021 и 2022 годы рассчитаны исходя из среднегодовой цены нефти в размере 60 долларов США за баррель и объема ее импорта из России для переработки 18 млн тонн и оцениваются в сумме 40,8 и 42,1 млрд рублей соответственно, что на 3,2% и 3,1% больше поступлений 2020 и 2021 годов.

Базовый сценарий прогнозных параметров предусматривает сохранение текущей экономической политики, поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой устойчивости в стране, рост заработной платы, основанный на росте производительности труда, и предполагает в 2020 году рост ВВП на уровне 101,9% (в 2021 году – 101,4%, в 2022 году – 102,1%), среднегодовой курс российского рубля к доллару США – 67,5, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США – 2,2447, среднегодовую цену на нефть марки URALS – 60 долларов США за баррель, сохранение объема импорта нефти из России для переработки – 18 млн тонн.

Инфляция в 2020 году не должна превысить 5%, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9,5%.