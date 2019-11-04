Первый в Беларуси завод по производству стальных бесшовных баллонов ООО «Цилиндерс-Бел» введут в эксплуатацию 5 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БМЗ», которое выступает одним из учредителей завода, предприятие, в создание которого инвестировано более 5 млн евро, обладает промышленным потенциалом для ежегодного выпуска свыше 53 тыс. баллонов.

ООО «Цилиндерс-Бел» специализируется на производстве стальных бесшовных баллонов объемом от 10 л до 100 л и рабочим давлением 200-450 бар, предназначенных для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных технических газов, применяемых в различных отраслях. Помимо этого, предприятие будет оказывать услуги по аренде баллонов, их диагностике, ремонту и переоснащению.

Планируется, что после выхода в 2022 году на проектные мощности ежегодный объем производства ООО «Цилиндерс-Бел» составит более 53 тыс. баллонов на сумму свыше 7 млн евро. Около 97% выпускаемой на заводе продукции через торговую сеть АО «Цилиндерс Холдинг» будет реализовываться за пределы Беларуси в страны Таможенного союза. Например, в Россию, где, как показывают маркетинговые исследования, в ближайшие несколько лет потребность в стальных бесшовных баллонах достигнет отметки в 4 млн шт., которую местные производители не смогут закрыть в полном объеме.

Наряду с производством импортозамещающей и экспортной продукции организация выпуска баллонов имеет и важный социальный аспект. В ООО «Цилиндерс-Бел» создано 43 рабочих места. Учитывая специфику нового для Беларуси производства, 12 сотрудников завода еще в период реализации проекта прошли обучение на аналогичном предприятии в Чехии.

Для организации производства баллонов были задействованы неиспользуемые площади ОАО «Завод «Легмаш». Это более 3 тыс. кв. м, на которых смонтировали около 200 тонн оборудования для проведения всех необходимых технологических операций: от внешней обработки поступающих заготовок баллонов, нанесения резьбы и запрессовки кольца горловины, до ультразвукового контроля, маркировки и нанесения защитного покрытия на поверхность изделия.

ООО «Цилиндерс-Бел» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Витебск». Учредителями компании-резидента выступают чешское АО «Цилиндерс Холдинг» и ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК». ООО «Цилиндерс-Бел» — это не первый проект с привлечением иностранных инвестиций, который ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК» реализует на неиспользуемых площадях ОАО «Завод «Легмаш». Так, в 2014 году здесь начало работать единственное в Беларуси предприятие по выпуску рукавов высокого давления СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», созданное совместно с итальянской компанией Manuli Rubber Industries s.p.a.