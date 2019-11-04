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ЭКОНОМИКА РБ


В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЕННАЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОГРАНЗАСТАВА «ПЕСЧАТКА»
11:38 05.11.2019

В Каменецком районе 4 ноября открылась обновленная после реконструкции пограничная застава «Песчатка» на участке Брестской пограничной группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в ходе проведенных в течение года масштабных работ были реконструированы помещения заставы с заменой окон и кровли, капитально отремонтированы дома офицерского состава, хранилища автомобильной техники, заменено асфальтобетонное покрытие. Преобразилась и территория военного городка, которая была полностью благоустроена.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо отметил, что в этом году совместно с Федерацией профсоюзов была проведена модернизация заставы "Песчатка", в следующем - будет реконструирована соседняя. Раз в 8 лет белорусские заставы модернизируются.

Пограничная застава охраняет сухопутный участок государственной границы с Польшей, протяженностью более 13 км. На сегодня участок подразделения оборудован камерами видеонаблюдения, комплексом инженерных сооружений и заграждений, волоконно-оптической системой охраны «Ворон».
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