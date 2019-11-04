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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЯВЛЕНИЕ НЕЖИНСКОГО ГОКА ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ – КОСИНЕЦ
11:27 05.11.2019

Ввод в эксплуатацию Нежинского горно-обогатительного комбината даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси. Такое мнение высказал помощник президента Беларуси Александр Косинец на заседании штаба строительства Нежинского ГОК, которое провел председатель совета директоров ИООО «Славкалий» Михаил Гуцериев.

Помощник президента также отметил, что «Славкалий» может рассчитывать на помощь государства в решении любых задач.

«Радует, что руководитель «Славкалия» владеет ситуацией на строительной площадке, знает положение дел в деталях. Я убедился в том, что строительные работы на Нежинском ГОК выполняются «в графике» и объект будет сдан в эксплуатацию в срок», – сказал А. Косинец.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на глубине строящихся шахтных стволов немецкая компания Deilmann-Haniel обеспечивает гидроизоляцию закрепного пространства. На участке, где был произведен монтаж тюбинговой колонны, сегодня активно выполняются тампонажные работы с уверенным опережением графика примерно на месяц. На клетевом стволе закреплены более 80% чугунных колец, на скиповом – порядка 70%. После завершения тампонажных работ немецкий подрядчик продолжит проходку стволов.

Строительство объектов наземного комплекса идет согласно графику. На одном из корпусов административно-бытового комплекса «Рудника» специалисты завершают устройство кассетного профиля, а на блоке складских помещений, блоке ремонтных цехов с АБК и автотранспортном цехе – монтаж сэндвич-панелей. Готовится к сдаче площадка для складирования грузов, которые в будущем будут доставляться на Нежинский ГОК железнодорожным транспортом. В текущем месяце она будет оснащена козловым краном весом около 95 тонн.

В первом из домов жилого квартала, строящегося для сотрудников Нежинского ГОК в Любани, завершаются отделочные работы. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в конце текущего года
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