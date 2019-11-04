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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 309 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
10:50 05.11.2019
В январе-сентябре 2019 года объем вложенных в жилищное строительство столицы средств составил 702,9 млн рублей, или 18,3% к общему объему инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это больше на 15,3% к уровню января-сентября 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, за 9 месяцев 2019 года в эксплуатацию введено 309 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 84,7% к аналогичному периоду прошлого года.
При этом из общего введенного в эксплуатацию в январе-сентябре объема жилья 12,6% построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в январе-сентябре 2018 г. — 16,9 %), в том числе с государственной поддержкой — 9,3, % (14,1 %).
За счет средств консолидированного бюджета введено в эксплуатацию 8,7 тыс. кв. м общей площади. С учетом привлечения кредитов (займов) банков — 38,8 тыс. кв. м, из них льготных кредитов расходовано на 8,5 тыс. кв. м. Население вложило собственные деньги на строительство 154,6 тыс. кв. м общей площади.
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