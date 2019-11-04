РУП «Белпочта» опубликовало режим работы объектов почтовой связи 7 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день будут функционировать только дежурные объекты почтовой связи.

О режиме работы объектов почтовой связи также можно узнать в контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, (МТС) +375 33 3000 154, (А1) +375 44 5900 154.