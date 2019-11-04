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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕЖУРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ «БЕЛПОЧТЫ» БУДУТ РАБОТАТЬ 7 НОЯБРЯ
10:22 05.11.2019
РУП «Белпочта» опубликовало режим работы объектов почтовой связи 7 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день будут функционировать только дежурные объекты почтовой связи.
О режиме работы объектов почтовой связи также можно узнать в контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, (МТС) +375 33 3000 154, (А1) +375 44 5900 154.
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