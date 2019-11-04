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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПОДКЛЮЧИЛО НОВЫЙ УЧАСТОК НЕФТЕПРОВОДА «МОЗЫРЬ – БРОДЫ-1»
10:17 05.11.2019
Работы в рамках проекта реконструкции магистрального нефтепровода «Мозырь – Броды-1» проведены в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 26-31 октября. В результате подключен новый участок нефтепровода от 32 км до государственной границы Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, реконструкция магистрального нефтепровода «Мозырь – Броды-1» DN700 осуществлялась на 32-м км, расположенном в приграничной зоне с Украиной. Во время планового снижения режима перекачки аварийно-восстановительные службы ЛПДС «Мозырь», НПС «Гомель» и НПС «Пинск» совместно с подрядной организацией ПУ «Нефтеспецстрой» – подразделением ПО «Белоруснефть» – осуществили демонтаж старого и подключение нового участка нефтепровода с установкой запорной арматуры. После заполнения нефтью новый участок нефтепровода «Мозырь – Броды-1» введен в эксплуатацию.
Работы, направленные на повышение надежности функционирования трубопроводов, велись в круглосуточном режиме и были выполнены в установленные сроки
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