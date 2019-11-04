Комитет «Брестоблимущество» в течение 2019 года выставил на торги 219 объектов государственной собственности, в том числе 15 объектов республиканской собственности, 204 коммунальной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за январь-октябрь текущего года проведено 545 торгов, 97 торгов стали результативными. Продано 97 лотов, на сумму 2,7 млн. рублей.

В течение ближайших двух месяцев планируется провести еще около 100 аукционов, из которых 34 уже назначены.

По данным комитета «Брестоблимущество», 14 объектов будут выставлены на торги по начальной цене без снижения, 15 объектов – со снижением на 20%, 4 объекта – со снижением на 50%, 13 объектов – со снижением на 80%, 7 объектов – по начальной цене равной одной базовой величине для ведения предпринимательской деятельности и еще 4 объекта будут выставлены на продажу с возможностью реализации их под жилье и (или) ведения личного подсобного хозяйства.

Проводя активную компанию по привлечению участников торгов, комитет «Брестоблимущество» стремится использовать как традиционные способы, так и возможности электронной торговой площадки ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

В частности, в 2019 году на электронную площадку было выставлено 18 лотов, из них продано 11. На ноябрь-декабрь выставлено 4 объекта, из них два объекта по цене сниженной на 20% и один объект продается по начальной цене равной одной базовой величине.