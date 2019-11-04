Программные продукты резидента Парка высоких технологий (ПВТ) «ИНТЕРМЕХ» первыми появились в реестре ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, программное обеспечение, разработанное компанией «ИНТЕРМЕХ», допущено к участию в госзакупках Российской Федерацией и использованию на предприятиях РФ с государственной собственностью в рамках госпрограммы импортозамещения ПО.

Белорусский разработчик – «ИНТЕРМЕХ» на протяжении 30 лет занимается разработкой и внедрением ПО в области автоматизации технической подготовки производства для различных видов производств. Продукты компании успешно используются на многих промышленных предприятиях России, Беларуси и Украины.