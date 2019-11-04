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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
18:00 04.11.2019

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают расти высокими темпами. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1381 $/м2. Если квартиры продолжат дорожать такими темпами, то ещё до конца текущего года индекс достигнет круглой отметки в 1400 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю, c 28 октября по 4 ноября 2019 года, на 0,2% и составила 1316 $/м2.

Количество выставленных на продажу квартир сократилось за неделю на 0,8%. Быстрее всего из базы предложения вымывались 4-комнатные квартиры, которых стало меньше на 3,2%.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 11,7%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+1,1%), остальные приросли в цене на 0,1−0,4%. По итогам последнего месяца сильнее всего подорожали квартиры с тремя комнатами (+1,3%).

В Первомайском, Московском и Партизанском районах цены на квартиры снижались, причем в последнем отрицательная динамика наблюдается уже более месяца. В остальных районах цены на квартиры растут, максимальные темпы зафиксированы в Центральном и Ленинском районах (+0,6%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 798 $/м2 (+0,5%), Витебск — 608 $/м2 (-0,6%), Гомель — 617 $/м2 (без изменений), Гродно — 725 $/м2 (+0,1%), Могилев — 632 $/м2 (без изменений).
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