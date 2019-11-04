Институт бизнеса Белорусского государственного университета откроет 5 ноября обновленный учебный корпус в Минске (ул. Московская, 15А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, мероприятия по реконструкции и модернизации здания площадью 3660 кв. м заняли около восьми месяцев. За это время были проведены работы по обновлению инженерного оборудования, утеплению фасада, реабилитации кровли, замене окон и витражей на энергосберегающие стеклопакеты. В результате проведенной перепланировки в корпусе появились учебные аудитории, компьютерные классы, административные и хозяйственные помещения, буфет.

Для проведения занятий оборудовано 22 учебные аудитории. Классы вмещают от 30 до 120 человек. Каждый из них оснащен мультимедийным оборудованием: компьютером и жидкокристаллическим монитором либо интерактивной доской. Кроме того, обустроено 20 кабинетов для размещения преподавателей и сотрудников. Для обеспечения их учебно-методической работы приобретено более 30 компьютеров.

При поддержке Центра информационных технологий БГУ проведены мероприятия по цифровизации корпуса. Создано четыре компьютерных класса на 120 рабочих мест. Кабинеты оснащены системой кондиционирования воздуха. Все помещения обеспечены доступом в Интернет по оптоволокну и Wi-Fi. Установлено необходимое программное обеспечение в соответствии с изучаемыми дисциплинами. Кроме того, все три учебных корпуса института объединены в локальную вычислительную сеть. Это позволит студентам и сотрудникам иметь свободный доступ ко всем информационным ресурсам БГУ. Предполагается, что данная инфраструктура будет способствовать реализации программы по развитию IT- и бизнес-образования в БГУ.

Для работы студенческого актива также предусмотрен отдельный специально оборудованный класс для проведения встреч, заседаний и молодежных мероприятий. Воспользоваться кабинетом могут все заинтересованные члены студенческих организаций БГУ.

В обновленном корпусе появится студенческое кафе на 40 посадочных мест. Линия раздачи и производственный цех позволит обеспечить студентов полноценным горячим питанием.

Всего в Институте Бизнеса БГУ обучаются более 3000 студентов по пяти специальностям: «Бизнес-администрирование», «Логистика», «Маркетинг», «Менеджмент» и «Управление информационными ресурсами».