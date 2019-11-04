По состоянию на 4 ноября 2019 года в Беларуси практически завершена массовая уборка зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, убрано 2279 тыс. гектаров (99,4% подлежащих уборке площадей), намолочено 7862,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 34,5 ц/га.

Близится к завершению уборка кукурузы на зерно. Убрано 174,5 тыс. гектаров (92,7% подлежащих уборке площадей), намолочено – 1327 тыс. тонн зерна кукурузы при средней урожайности 76,1 ц/га.

Завершена уборка рапса. Намолочено 687 тыс. тонн маслосемян рапса (125% к уровню 2018 года), при средней урожайности 20,3 ц/га.

На 1 ноября 2019 года для республиканских государственных нужд поставлено 811,5 тыс. тонн зерна (100% от плана), 57 тыс. тонн (67%) пивоваренного ячменя, 136 тыс. тонн маслосемян рапса (68%). Для производства крахмала и крахмалопродуктов поставлено 8 тыс. тонн зерна кукурузы (64%), поставка продолжается.

Заготовлено 153,4 тыс. тонн льнотресты (114% к уровню 2018 года). Урожайность льнотресты составила 31,5 ц/га («плюс» 3,1 ц/га к уровню 2018 года). Средний номер заготовленной тресты составил 0,92 (в 2018 году – 0,81).

Убрано 87,3 тыс. гектаров сахарной свеклы (93,7% подлежащих уборке площадей). Накопано 4412 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности корнеплодов 503 ц/га («плюс» 32 ц/га к уровню 2018 года).

На свеклоприемные пункты вывезено 3582 тыс. тонн (82% к накопанному объему).

В счет республиканских государственных нужд реализовано 1911 тыс. тонн (91,7% к плану). Поставка сахарной свеклы на сахарные комбинаты продолжается и будет выполнена в полном объеме. По результатам входного контроля сахаристость корнеплодов достигает 16,81%.

В республике завершена уборка картофеля и практически завершена массовая уборка плодоовощной продукции.

В сельскохозяйственных организациях республики накопано 855 тыс. тонн картофеля, что больше соответствующего периода прошлого года более чем на 90 тыс. тонн. Средняя урожайность картофеля в целом по стране составляет 313 ц/га, что выше уровня прошлого года на 46 ц/га.

Убрано 6,1 тыс. гектаров овощей, или 93,3% площадей, подлежащих уборке. Собрано 175,3 тыс. тонн овощей (114% к соответствующему периоду 2018 года). Завершается уборка капусты и корнеплодов поздних сроков созревания. Средняя урожайность овощей (без учета овощного горошка) составляет 356 ц/га, что выше уровня прошлого года на 42 ц/га.

Завершается уборка кукурузы на силос и зеленый корм – убрано 917,5 тыс. гектаров (98,9% подлежащих уборке площадей).

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях республики всего заготовлено травяных кормов 8578 тыс. тонн кормовых единиц (102% к уровню 2018 года), что на одну условную голову скота составляет 27,44 центнера кормовых единиц («плюс» 1,04 центнера кормовых единиц к соответствующему периоду 2018 года).

На текущую дату в республике заготовлено 876 тыс. тонн сена, сенажа – 11321 тыс. тонн, в том числе в полимерной упаковке – 923 тыс. тонн, силоса – 17489 тыс. тонн.

Завершены работы по озимому севу. Крестоцветные культуры посеяны на 499,4 тыс. гектаров, в том числе на зерно – 402,2 тыс. гектаров (105% к плану).

Озимые зерновые культуры на зерно посеяны на 1351,8 тыс. гектаров (100% к плану).

Зяблевая обработка почвы проведена на площади 925,9 тыс. гектаров. Во всех областях Беларуси данный вид работ продолжается.