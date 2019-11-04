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ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОЙДЕТ В ГРОДНЕНСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ 6 НОЯБРЯ
17:27 04.11.2019

Единый день бесплатных консультаций пройдет в Гродненском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру 6 ноября (ул. Захарова, 27).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, граждане, представители юридического лица или индивидуальные предприниматели в этот день, с 9.00 до 15.00, смогут обратиться в агентство, а также в любое его структурное подразделение на территории области и получить бесплатную консультацию.

Консультации по вопросам государственной регистрации, технической инвентаризации или оценке недвижимого имущества, о сроках строительства и консервации объектов строительства, вводе в эксплуатацию объектов строительства, алгоритме действий после выполнению работ по переустройству и перепланировке, оформлению сделок с недвижимостью и иным вопросам, будут оказываться опытными и квалифицированными сотрудниками, начальниками отделов и служб.

Кроме того, в этот раз в Гродненском подразделении участниками мероприятия станут представители государственного агентства недвижимости – РУП «Гродненское агентство по оказанию риэлтерских услуг», которые проконсультируют желающих по вопросам заключения сделок с недвижимым имуществом. Риэлтеры помогут не запутаться в сложных сделках, вовремя и правильно оформить необходимые документы, подобрать покупателям «тот самый объект».

Другие адреса консультаций в области: Гродно, ул. Захарова, 27; Скидель, ул. Луговая, 3; Волковыск, ул. Ленина, 37; Большая Берестовица, ул. Советская, 3; Мосты, ул. Лермонтова, 11А; Свислочь, ул. Комсомольская, 12; Лида, ул. Чапаева, 20; Вороново, ул. Канарчика, 5; Щучин, ул. 17 Сентября, 8; Новогрудок ул. Мицкевича,10; Кореличи, пер. Пионерский, 8; Ошмяны, ул. Первомайская, 9А; Островец, ул. Набережная, 2; Ивье, пл. Комсомольская, 2; Сморгонь, ул. Гагарина, 9; Слоним, ул. Первомайская,1; Зельва, ул. Советская, 2; Дятлово, ул. Комсомольская, 2.
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