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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 437 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:15 04.11.2019
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) за январь-сентябрь 2019 г. заплатили в бюджет Могилевской области 436,9 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в общей сложности на налоговом учете находится 449 КФХ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 23 хозяйства.
Одно фермерское хозяйство в среднем внесло в бюджет порядка 1 тыс. рублей.
Лидеры в формировании бюджета области - КФХ «Королевская тысяча», КФХ «Колос», КФХ «Прогресс», КФХ «Три версты», КФХ «Околица-2008».
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