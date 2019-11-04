ЭКОНОМИКА РБ

ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 437 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

17:15 04.11.2019 Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) за январь-сентябрь 2019 г. заплатили в бюджет Могилевской области 436,9 тыс. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в общей сложности на налоговом учете находится 449 КФХ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 23 хозяйства. Одно фермерское хозяйство в среднем внесло в бюджет порядка 1 тыс. рублей. Лидеры в формировании бюджета области - КФХ «Королевская тысяча», КФХ «Колос», КФХ «Прогресс», КФХ «Три версты», КФХ «Околица-2008».