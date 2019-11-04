Система Beltoll с 1 декабря расширяет сеть платных дорог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства Беларуси по расширению сети платных дорог в республике их протяженность увеличивается за счет присоединения нового участка.

Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) – от 134 до 196 км.

Итоговая протяженность сети платных дорог в Республике Беларусь составит 1787 километров.