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ЭКОНОМИКА РБ
BELTOLL С 1 ДЕКАБРЯ РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ПЛАТНЫХ ДОРОГ
16:56 04.11.2019
Система Beltoll с 1 декабря расширяет сеть платных дорог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства Беларуси по расширению сети платных дорог в республике их протяженность увеличивается за счет присоединения нового участка.
Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) – от 134 до 196 км.
Итоговая протяженность сети платных дорог в Республике Беларусь составит 1787 километров.
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