В Могилевской области за январь-сентябрь 2019 г. внедрено 1816 энергосберегающих мероприятий, суммарный объем экономии от которых составил 80,8 тыс. т у.т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, это обеспечило выполнение областью целевого показателя на уровне «минус» 4,4% при задании на 9 месяцев «минус» 3,6%.

Основной экономический эффект получен по следующим направлениям:

внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве – 32,5 тыс. т у.т. (40,2% от общего объема экономии);

оптимизация схем теплоснабжения – 16,0 тыс. т у.т. (19,8% от общего объема экономии);

внедрение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения – 6,2 тыс. т у.т. (7,7% от общего объема экономии);

повышение эффективности работы котельных и технологических печей – 5,5 тыс. т у.т. (6,8% от общего объема экономии) и др.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года полученный от внедрения мероприятий экономический эффект увеличился на 13,8 тыс. т у.т., количество внедренных мероприятий – на 68 шт.