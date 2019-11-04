Начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова проведет 14 ноября прямую телефонную линию на тему «Особенности исчисления НДС и механизм применения ЭСЧФ в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, задать вопросы можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-79-00.

Вопросы можно также направить на электронный адрес: , сделав пометку «Прямая линия».

Наиболее актуальные, часто задаваемые вопросы и ответы на них будут опубликованы на страницах ближайших номеров журнала «Налоги Беларуси».