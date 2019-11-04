|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МНС ПРОВЕДЕТ 14 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС
16:35 04.11.2019
Начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова проведет 14 ноября прямую телефонную линию на тему «Особенности исчисления НДС и механизм применения ЭСЧФ в 2019 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, задать вопросы можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-79-00.
Вопросы можно также направить на электронный адрес: , сделав пометку «Прямая линия».
Наиболее актуальные, часто задаваемые вопросы и ответы на них будут опубликованы на страницах ближайших номеров журнала «Налоги Беларуси».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2019
Курсы в банках
на 04.11.2019
Конвертация в банках
на 04.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте