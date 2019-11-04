Пять организаций Национальной академии наук Беларуси примут участие в Национальной экспозиции Беларуси на международной выставке материалов и технологий промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники и инструментов Tech Industry-2019, которая пройдет 28-30 ноября в Риге (Латвия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре трансфера технологий, миссия Tech Industry – содействие развитию производства, международных связей и прямого сотрудничества между латвийскими и зарубежными предприятиями, отражение тенденций развития машиностроительной и металлообрабатывающей индустрии и смежных отраслей в Балтии, повышение конкурентоспособности местных предприятий на мировом рынке, а также поощрение интереса молодежи к инженерным наукам.

В выставке участвуют более 270 предприятий из стран Балтии, Западной и Восточной Европы, СНГ и других регионов.

Организаторы Tech Industry сотрудничают с учебными заведениями, готовящими специалистов для металлообработки и машиностроения, поддерживают научно-исследовательские организации и содействуют развитию инноваций в смежных отраслях. Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими достижениями науки и инновациями.